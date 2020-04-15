ESENYURT'TA MÜHRÜ SÖKÜLEN KAFEDE SANAL TOMBALA OYNADILAR
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ESENYURT'TA MÜHRÜ SÖKÜLEN KAFEDE SANAL TOMBALA OYNADILAR - Haberler
Güzelyurt Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Güncel

ESENYURT'TA MÜHRÜ SÖKÜLEN KAFEDE SANAL TOMBALA OYNADILAR

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle kapatılan iş yerleri arasında bulunan bir internet kafede zabıtanın mührünü sökerek sanal tombala oynayan 8 kişi yakalandı.

15.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:08
ESENYURT'TA MÜHRÜ SÖKÜLEN KAFEDE SANAL TOMBALA OYNADILAR

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle kapatılan iş yerleri arasında bulunan bir internet kafede zabıtanın mührünü sökerek sanal tombala oynayan 8 kişi yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir internet kafeyi denetledi. Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekip, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan toplam 8 kişi olduğunu belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. İşletme sorumlusu Ö.K. işyeri ruhsatını ibraz edemeyince Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerine bilgi verildi. Yapılan incelemede bu işyerinin daha önce de mühürlendiği, mührün söküldüğünü belirledi. Kafe yeniden mühürlenirken, iş yeri sorumlusu gerekli işlemler için toplam 6 harddisk ile birlikte Kıraç Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

ESENYURT'TA MÜHRÜ SÖKÜLEN KAFEDE SANAL TOMBALA OYNADILAR

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Simge Sağın Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Milli İnfaz
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA MÜHRÜ SÖKÜLEN KAFEDE SANAL TOMBALA OYNADILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 13:44:10. #1.15#
title