Esenyurt'ta Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi gözaltında

Esenyurt'ta, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Miss Uganda yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta Miss Uganda adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ortaya çıkmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler bugün yarışmanın düzenlediği gece kulübüne gitti. Gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan işletme sahibi ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine getirildi.

ORGANİZATÖRLERE DE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Öte yandan baskın anında eğlence mekanında organizasyonda görev aldıkları belirlenen 6 Ugandalıya da idari işlem yapıldı.

KONSER VE PARTİ DE VAR

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor. Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı