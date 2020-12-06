Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış
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Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:03
Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günde sokak hayvanlarını unutmadı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günde sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde devam ediyor. Kısıtlamanın uygulandığı bugünde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri örnek bir davranış sergiledi. Ekipler, yanlarında gezdirdikleri mama ile sokaktaki köpekleri besledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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