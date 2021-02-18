Esenyurt'ta kağıt toplayıcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
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Esenyurt'ta kağıt toplayıcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

18.02.2021 22:22 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:30
Esenyurt'ta kağıt toplayıcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarının arasında çıkan ve 40 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi 1659. Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Tarafların toplanmasıyla tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 yaralının tedavisi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak üzerinde çalışma yaptı. Ekipler kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandığı bir adreste kavgaya karışan 10 kişiyi polis merkezine götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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