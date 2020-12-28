Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı
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Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı

28.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:47

Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı Sözde doktor: "Hacamat için açmıştık" Esenyurt'ta apartman dairesini kaçak doğumhaneye çeviren ve ailelere bebekleri için "bakamıyorsunuz satalım"diyen sözde doktorun ifadesi ortaya çıktı.

Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı

Sözde doktor: "Hacamat için açmıştık"

İSTANBUL - Esenyurt'ta apartman dairesini kaçak doğumhaneye çeviren ve ailelere bebekleri için "bakamıyorsunuz satalım"diyen sözde doktorun ifadesi ortaya çıktı. Sözde doktor emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederken, " Hacamat için açmıştık" dedi. Sözde doktor ifadesinde doğumhane sedyesinin oda da olmasıyla ilgili olarak ise," Bir arkadaşım emanet bıraktı" diye konuştu.

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin muayenehane olarak kullanıldığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri daireyi takibe aldı. Polis, bir süre sonra yaptığı takibin neticesinde baskın düzenlendi. İçeride sözde doktor, Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O. gözaltına alındı. Sözde doktorun ve yardımcısının doğum yapan ailelere, " Bakamıyorsanız, satalım" dediğini de ileri sürüldü.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüphelilerden sözde doktor Ö.K.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ö.K. emniyetteki ifadesinde suçlamaları ret etti. K. ifadesinde ayrıca içeride sırada bulunan doğum sedyesi sorulduğunda, " Bir arkadaşım emanet bıraktı. Burayı hacamat için açtım" dedi.

Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı
Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı
Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı
Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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