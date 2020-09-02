İşportacıyı korumak için işini yapan zabıtaya saldırı! Sandalyeli şiddet kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İşportacıyı korumak için işini yapan zabıtaya saldırı! Sandalyeli şiddet kamerada

İstanbul'da saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekiler saldırdı. Şahıslardan birinin sandalye ile zabıtaya vurduğu o anlar vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

02.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:14

İstanbul'da saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZABITA İŞPORTACIYA MÜDAHALE ETTİ

Esenyurt Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı iki görevli, Sultaniye Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde, Senegalli bir seyyar satıcının yerde örtü üzerinde sergilediği kemer ve saatleri satmak istediğini görünce bunlara el koymak istedi. Çevredekiler, zabıta memurlarına engel olarak saat ve kemerlerin alınmasına karşı çıktı, tartışma başladı. Zabıta memurları, bez üzerindeki ürünleri almaya giderken kendilerini durdurmak isteyenlere de 'görevlerini yaptıklarını' söylediler.

SANDALYEYLE SALDIRDILAR

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda, tansiyon giderek yükseldi. Çevredekilerle tartışan memurlardan birinin yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, eline geçirdiği plastik sandalyeyi iki kez memurun başına vurarak kaçtı. Daha sonra zabıtalar, ürünleri bırakarak geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.

İşportacıyı korumak için işini yapan zabıtaya saldırı! Sandalyeli şiddet kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (12)
...: Çocukluğumun acı hatırası var zabıtaları hiç sevmem. Belediye Bi yer ayarlayıb bunlara da sizde burada satış yapın dese neolur.... Sanki her mağaza kemer cüzdan yara bantı satıyor
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TR: adam işin bu arkadaş zabıtayı temizlik görevlisimi zannediyorsunuz vergi ve kira veren esnafın hakkınıda koruyor işini yapmaya çalışmış yabancı uyruklar zaten sana katkı sağlama ülkendeki dövizi götürür vergisi yok cartı curtu yok kazandığ farklı yollar ülkelerine gönderiyor zabıta yetkisi artırırmalı
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
56: O şahıs büyük ihtimalle torbacı yoksa ölseler orada kaldıran olmaz adamlar işportacının zulasındaki malın peşinde
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Falcao Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Ricardo Quaresma
Daha Fazla Düğün Sabah Samsun Antalya
Şu an buradasınız: İşportacıyı korumak için işini yapan zabıtaya saldırı! Sandalyeli şiddet kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 11:32:16. #1.14#
title