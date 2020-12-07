Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kamerada

07.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:48

Esenyurtta caddede seyir halindeki iş makinesi, yasak noktadan dönüş yapan hafif ticari araca çarptı.

Esenyurtta caddede seyir halindeki iş makinesi, yasak noktadan dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada bir sürücü hafif yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah 11.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen iş makinesi, yan yoldan çıkan hafif ticari araç ile çarpışarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar, park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Kazada ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından araçlar yediemin otoparkına çekildi. Yaşanan kaza anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kamerada
Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kamerada
Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kamerada
Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada
Son Dakika | Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Donald Trump Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Öner Erkan Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:21:43. #1.15#
title