Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı
Esenyurt'ta kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırganın arkadaşlarına dehşeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın kaçtığı anlar yansıdı.
Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.