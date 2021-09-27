Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 YARALI

Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırganın arkadaşlarına dehşeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın kaçtığı anlar yansıdı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.