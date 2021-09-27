Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı - Haberler
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Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

Esenyurt'ta kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırganın arkadaşlarına dehşeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın kaçtığı anlar yansıdı.

Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.

Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

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