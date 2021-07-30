ESENYURT'TA AYNI APARTMANDAN 3 HAFTADA 4 KEZ AYAKKABI ÇALDI
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ESENYURT'TA AYNI APARTMANDAN 3 HAFTADA 4 KEZ AYAKKABI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Hırsızlık anları güvenlik kamerasında.

*Hırsızlık anları güvenlik kamerasında.

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL,(DHA) Esenyurt'ta, bir şüpheli aynı apartmana 3 haftada 4 defa girerek, binada oturanların ayakkabılarını çaldı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde bir şüpheli aynı apartmana 3 hafta içinde 4 kez girerek binada oturanların kapılarının önlerinde bıraktığı ayakkabıları çaldı. 3 haftada 7'den fazla ayakkabının çalındığı apartman sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin yüzünün açık olduğunu fark edince kayıtları alarak polis merkezine başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU SON OLAYI DA ARTIK BİZE PES DEDİRTTİ"

Apartmanda yaşayan Ömür Çelebi, "3 haftada aynı hırsızın 4'üncü girişi. Biz işte olduğumuz için evlerimizdeki eşlerimizin, çocuklarımızın canlarından, mallarından tereddüt ediyoruz. Bu nasıl bir cesaret? Gündüz vakti yüzü gözükecek şekilde binaya giriyor. 3 Haftada binamızda yaklaşık 7'nin üzerinde ayakkabımızı çaldı. Bu son olayı da artık bize pes dedirtti" dedi.

ESENYURT'TA AYNI APARTMANDAN 3 HAFTADA 4 KEZ AYAKKABI ÇALDI
ESENYURT'TA AYNI APARTMANDAN 3 HAFTADA 4 KEZ AYAKKABI ÇALDI
ESENYURT'TA AYNI APARTMANDAN 3 HAFTADA 4 KEZ AYAKKABI ÇALDI
ESENYURT'TA AYNI APARTMANDAN 3 HAFTADA 4 KEZ AYAKKABI ÇALDI
ESENYURT'TA AYNI APARTMANDAN 3 HAFTADA 4 KEZ AYAKKABI ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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