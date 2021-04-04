Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
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Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında Esenyurt Belediyesi, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Esenyurt'ta oy kullanacak vatandaşlar için ulaşım, ambulans, sağlık personeli, yemek ve Mobil Büfe desteği sağladı.

Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Esenyurt'ta oy kullanacak vatandaşlar için ulaşım, ambulans, sağlık personeli, yemek ve Mobil Büfe desteği sağladı.

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde, Esenyurt'ta oy kullanacak çifte vatandaşlar için Esenyurt Nüzhet Usta Bilgincan İlköğretim Okulu'nda sandıklar kuruldu. 7 bine yakın çifte vatandaşın oy kullanacağı seçimlerde, Esenyurt Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren alanda hazır bulundu. Ekipler, vatandaşların oy kullanabilmesini sağlamak için Örnek Mahallesi'nde bulunan Balkan Derneği önünden sandıkların kurulduğu okula gün boyu ulaşım sağlayacak. Sandık görevlilerinin yemek ihtiyacı da belediye tarafından karşılanırken, alanda bulunan İBB Mobil Büfe ise vatandaşlara çay, kahve ve sıcak çorba ikram ediyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için okul bahçesinde Esenyurt Belediyesi sağlık personelleri ve Hasta Nakil Ambulansı da hazır bekliyor.

"Umarım Bulgaristan'da ülkesini seven, barış yanlısı bir iktidar kurulur"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman ve CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaşları ve sandık görevlilerini ziyaret etti. Bulgaristan genel seçimlerinin barış, huzur getirmesi temennisinde bulunan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, "Bulgaristan'da yapılan genel seçimler için Esenyurt'ta yaşayan Türk kardeşlerimiz oylarını kullandılar. Bizler meclis üyelerimiz ve ilçe başkanımızla birlikte oy kullanan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Umarım bu süreçte Bulgaristan'da ülkesini seven, ekonomiye katkı sunan, barış yanlısı bir iktidar kurulur. Seçimlerin hem Bulgaristan için hem de Türkiyemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında
Esenyurt Belediyesi Ekipleri oy kullanan Bulgar göçmenleri için görev başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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