Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve evde izolasyona alındığını duyurdu.

05.09.2020 23:32 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:14

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Sonucu sosyal medya hesabından duyuran Bozkurt, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

"GENEL SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulunan Bozkurt, "Sevgili hemşehrilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Sizlere, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı

Kaynak: İHA

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