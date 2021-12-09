ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 9 Aralık 2021

ABONE OL ESENLER'İN GENÇ KALEMLERİ DERGİ ÇIKARACAK Esenler Belediyesi, dergicilik mesleğini yaşatmak, dergi yayıncılığına ve edebiyata ilgi duyan gençlere farkındalık ve bakış açısı kazandırmak amacıyla "Fanzin Dergicilik Okulu"nun kapılarını bir kez daha aralıyor. 10-14 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen okulda gençler, 12 hafta sürecek eğitimlerin ilk 6 haftasında alanında uzman isimlerden fanzin dergiciliğe dair eğitimler alacak. 6 hafta sürecek atölye döneminde ise eğitmenler eşliğinde dergiler baskıya hazır hale getirilecek. Atölye sürecinin bitiminde basımı gerçekleşen dergiler, fanzin dergi sergisinde okurlarla buluşturulacak. Ayrıca Fanzin Dergicilik Okulu kapsamında çıkan fanzinler, dergi fuarında sunum imkanına sahip olacak.

DERSLER 11 ARALIK'TA BAŞLAYACAK Gençlerin dergiciliğin inceliklerini öğreneceği Fanzin Dergicilik Okulu'nda dersler, 18 Aralık'ta başlayacak. Kayıtlar ise 10 Aralık'a kadar www. esevkayit. com üzerinden yapılabilecek. Ayrıca 444 00 73 nolu telefondan okul ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılabilinecek.

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