ESENLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNİN DUVARI ÇÖKTÜ 1 YARALI
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ESENLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNİN DUVARI ÇÖKTÜ 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de bir tekstil atölyesinin duvarı çöktü.

ESENLER'de bir tekstil atölyesinin duvarı çöktü. Çökmeyle beraber bir kişi yaralanırken olayda hayatını kaybeden olmadı.

Esenler Tuna Mahallesi 668 Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinin duvarı, dün öğle saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde çöktü. Duvarın çökmesi sonucu çalışanlardan bir kişi hafif yaralandı. Yaralanan Mehmet Ali İslamoğlu, 'Çalışıyorduk, o esnada birden beton makineleri, sandalyeyi ve beni sürükledi. Dizlerime kadar beton içinde kaldım. Sürüklendikten sonra da yere düştüm. O an ölmekten korkmadım ama bir an öldüğümü hissetim. Duvarının çökme sebebi ise müteahhittin işine dikkatli yapmaması ve tedbirini almaması yüzünden neredeyse ölüyordum dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESENLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNİN DUVARI ÇÖKTÜ 1 YARALI
ESENLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNİN DUVARI ÇÖKTÜ 1 YARALI
ESENLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNİN DUVARI ÇÖKTÜ 1 YARALI
ESENLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNİN DUVARI ÇÖKTÜ 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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