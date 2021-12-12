ESENLER'DE PATATES FESTİVALİ; DONDURMASINI BİLE YAPTILAR

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ? Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Niğde Belediyesi ve Niğde Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da Esenler-Niğde Patates Festivali düzenlendi. 10 ton patatesten yapılan patso, kumpir, çubukta ve ekmek arası patates gibi eşsiz lezzetler festivale gelen yüzlerce vatandaşa ikram edildi. Festivalde patatesten yapılan dondurmada büyük ilgi gördü.

Esenler Dörtyol Meydan'da yapılan festivale Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra Niğde Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, Yıldız Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Tuğrul Urhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımın olduğu festivalde 7'den 70'e her yaştan vatandaş ikramları almak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Niğde Gazozu'nun da dağıtıldığı etkinlikte Niğde'nin yöresel ürünleri lahana, elma ve patates sergilendi ve bu ürünlerden yapılan lezzetler tanıtıldı. Renkli görünütülerin olduğu etkinlikte ilçe sakinleri yöresel sanatçıların şarkılarıyla halay çekti, oyunlar oynadı.

Ayrıca patates soyma yarışması da yapıldı. 51 saniyede kabuklarını koparmadan 5 patatesi soyan yarışmacıya bir çuval patates verildi.

GÖKSU: ANADOLU'NUN LEZZETLERİNİ TANITMAK İSTİYORUZ

İlk kez böyle bir festival düzenlendiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 'Çok önemli bir festival, çünkü patates mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Yöre olarak patates en çok Niğde'de yetişiyor. Niğdeli derneklerimizle böyle bir çalışma yaptık. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ne kadar mahsulümüz varsa bu kentteki herkese tanıtmak ve duyurmak istiyoruz. Çok da güzel bir festival oldu' dedi.

Niğde Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ise 'Festivalin ilkini Niğde'de yapmıştık. İkincisini burada yapıyoruz. Hem markalaşma hem de ürün çeşitliliğimizi artırmak için yaptığımız festivali desteklediği için Tevfik Göksu'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum' diye konuştu.

UNSUZ PATATES TATLISI YAPILDI

Festivalde yemekleri yapan aşçı Güldane Güktekin de 'Patates en besleyici ürünlerden biridir. İstediğiniz kadar yemek çeşidi çıkarabilirsiniz. Tatlısından tuzlusuna, mantısında böreğine kadar birçok çeşit yemek yaptık. Bugün festivale özel patatesten 40'a yakın ürün hazırladık. Bizim için patates çok önemli bir sebze, Niğde'yi tanıtmak için İstanbul'da yapılan ilk festival inşallah hayırlı olacak, devamı gelecektir. Pek bilinmez ama patatesten un kullanmadan tatlı yaptım. İçinde ceviz, fındık, tarçın olmazsa olmazıdır ve irmek katıyoruz. Şerbetini hazırlayıp yaptığımız tatlıyı mutlaka soğutup öyle yemek lazım' ifadelerini kullandı.

PATATESTEN DONDURMA: 56 ÇEŞİDİ VAR

Festival için Niğde'den gelen dondurma ustası Yasin Kürkçü ise 'Patates üretiminin merkeziyiz neden dondurması olmasın diye düşündük. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ndeki Gastronomi Bölümü hocalarıyla görüşerek patates ve elmadan dondurma yaptık. Mor, kırmızı patates ve misket elmasından dondurma üretiyoruz. 56 çeşit dondurma yapıyoruz. Patatesi rendeleyip püre haline getiriyoruz. Birkaç püf noktası var paylaşamam dondurma oluyor ve çok talep görüyor. 1,5 kilo patatesten 5 kilo dondurma çıkıyor yapımı 15 dakika sürüyor. 5 kilo dondurmanın maliyeti 150 lira külahını 2 liradan satıyoruz' dedi.

Festivalde vatandaşlara ekmek arası patates dağıtan Göksu'ya patatesli ve elmalı dondurma ikram edildi.

Festivalin sonunda ise ünlü sanatçı Onur Şan sahne aldı.