Esenler'de maskeli vosvoslarla koronavirüs uyarısı

Esenler'de trafiğe çıkan rengarenk vosvoslara maske takılarak koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık oluşturdu.

Esenler'de trafiğe çıkan rengarenk vosvoslara maske takılarak koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık oluşturdu.

Esenler Belediyesi, 'vosvosist' ekibiyle birlikte, halk arasında vosvos olarak bilinen araçlarla koronavirüsle mücadele kapsamında maske kullanımının önemine dikkati çekti. Farklı konulardaki sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken 'vosvosist' ekibi ve Esenler Belediyesi çalışanları, ön kaportalarına maske taktıkları 12 vosvosla, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden başlayarak tüm Esenler ile çevre yolunu turladı.

Rengarenk görünümleriyle gökkuşağını andıran antika otomobiller üzerlerine kurulan özel ses sistemleriyle vatandaşlara, bilgilendirici anonslar da yapıldı. Maske, mesafe, hijyen hatırlatması yapılan ve vatandaşları evde kalmaya davet eden vosvoslar sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

"VİRÜSÜN GÜCÜ BİZİM GÖSTERECEĞİMİZ GAYRETİN ÜZERİNDE DEĞİL"

Etkinliğe katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bütün dünyada insanlığın uğraştığı çok önemli bir bela var. Koronavirüs belasıyla ilgili dünyanın her yerinde farklı tedbirler alınıyor. Ülkemiz bu konuda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Koronavirüsle mücadelede üç madde çok kıymetli ve çok anlamlı. Maske, mesafe ve temizlik kuralları toplumsal hafızamızda yer etmesi ve sürekli hatırlatılması gereken bir konu olduğunu hep beraber ifade ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını yaptığımız farkındalıklarla yeniden hatırlatmaya çalışıyoruz. Virüsle mücadelede en önemli şey bizim göstereceğimiz gayrettir. Virüsün gücü bizim göstereceğimiz gayretin üzerinde değildir. Tedbirleri yerine getirirsek en azından kendimizi sevdiklerimizi korumuş oluruz. Farkındalık oluşturmak için bu organizasyonu gerçekleştirdik" diye konuştu.

Etkinlik öncesi konuşan vosvosist gönüllüsü Mesut Boz, " Vosvosist ailesi olarak Esenler Belediyesi'nin planlamış olduğu bu organizasyona katıldık. Maske, mesafe ve temizliğin önemini hatırlatmak için buradayız. Esenler'deki 30 mahalleyi gezerek kuralları hatırlatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra DEMİR