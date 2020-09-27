Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı

27.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:39

Esenler'de bir kişi; eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

İstanbul Esenler'de bir kişi; eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Oruç Reis Mahallesi 562 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kayınvalidesinin evine geldi. Bir süre karısıyla tartışan kişi, yanında getirdiği silahını çıkartarak evde bulunan eşi, kayınvalidesi ve baldızını silahla vurdu. Olayı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

EVDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayın yaşandığı evin sokağına şerit çekerek evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde evde çok sayıda boş kovan bulundu. Polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda eşini, kayınvalidesi ve baldızını silahla vuran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı
Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı
Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Meral Akşener Fahrettin Koca Charles Michel
Magazin Ebru Şallı Kemal Ayvaz Bülent Ersoy Meryem Uzerli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 19:39:46. #1.15#
title