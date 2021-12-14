ESENLER'DE İBB ZABITALARI İLE ESENLER BELEDİYESİ ZABITALARI BİRBİRİNE GİRDİ - Haberler
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ESENLER'DE İBB ZABITALARI İLE ESENLER BELEDİYESİ ZABITALARI BİRBİRİNE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de yarın yapılacak 'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi, Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) zabıta ekipleri arasında yaşanan stant yeri tartışması sonrası arbede yaşandı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de yarın yapılacak 'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi, Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) zabıta ekipleri arasında yaşanan stant yeri tartışması sonrası arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, olayın daha fazla büyümesine engel oldu.

Olay, Esenler Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddialara göre, Esenler Belediyesi yarın yapmayı planladığı 'Dünya Çay Günü' etkinliği dolayısıyla meydana stant kurdu. Kurulduğu alanın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ileri süren İBB zabıta ekipleri, standı kaldırmak istedi. Bu nedenle İBB zabıta ekipleri ile Esenler Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek arbedeye döndü. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.

ESENLER'DE İBB ZABITALARI İLE ESENLER BELEDİYESİ ZABITALARI BİRBİRİNE GİRDİ

ESENLER'DE İBB ZABITALARI İLE ESENLER BELEDİYESİ ZABITALARI BİRBİRİNE GİRDİ

ESENLER'DE İBB ZABITALARI İLE ESENLER BELEDİYESİ ZABITALARI BİRBİRİNE GİRDİ

ESENLER'DE İBB ZABITALARI İLE ESENLER BELEDİYESİ ZABITALARI BİRBİRİNE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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