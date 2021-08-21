Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Metris-Esenler Bağlantı Yolu'ndan Aksaray istikametine giden Mustafa Ö, kullandığı 59 YH 470 plakalı kumaş yüklü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yolda devrilerek savruldu.

Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonetin kurtarıcı araç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Marcao Mert Günok Enner Valencia Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:07:06. #1.15#

title