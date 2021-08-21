Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Esenler'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Metris-Esenler Bağlantı Yolu'ndan Aksaray istikametine giden Mustafa Ö, kullandığı 59 YH 470 plakalı kumaş yüklü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yolda devrilerek savruldu.
Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonetin kurtarıcı araç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok