Esenler'de dehşete düşüren olay
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Esenler'de dehşete düşüren olay

Esenler'de dehşete düşüren olay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de seyir halindeki iki sürücü, tabancayla ateş açarak ilerledi.

Esenler'de seyir halindeki iki sürücü, tabancayla ateş açarak ilerledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda park halindeki araçlar hasar gördü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Oruç Reis Mahallesi 557. Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken tabanca ile ateş açtı. Park halindeki iki otomobile 5 kurşun isabet ederken, sürücüler durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalanmak için çalışma başlattı. Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokaktaki kovalamaca sırasında aracına kurşun isabet eden İbrahim Murat, "Dün akşam saat 23.00'de işten geldim arabamı park ettim. Sabah markete ekmek almaya geldim. Aynanın kırık olduğunu gördüm. Dikkat edince beş tane kurşunu almış ve arkasında da mermi izleri vardı. Görüntülere baktığım zaman bir motosikletin gittiğini ve arkadan gelen bir aracın ateş ettiğini gördüm. Bazen kendi kendime düşünüyorum Teksas'ta mı yaşıyorum diye. Bundan on gün önce de abimin aracı kurşunlandı. Her gün muhakkak bir kurşun geliyor. Havadan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor bilmiyorum ama hangi devirde yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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