ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 15 Aralık 2021

ABONE OL ESENLER'DE ÇAYLAR SEVGİYLE DEMLENDİ Esenler Belediyesi, ince belli bardaklarda en koyu sohbetlere daldığımız, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan çayı, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'nde Esenlilere ikram etti. Esenler'i buram buram çay kokularının sardığı bu renkli etkinlikte, çaylar sevgiyle demlendi ve 73 çeşit lezzet, çaykoliklerin ilgisine sunuldu. Uluslararası öğrencilerin çay servisi yaptığı etkinlikte, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri çay türkülerini seslendirdikleri performanslarıyla kulakların pasını sildi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'ne özel, 39 çay ocağında Esenler Belediyesi tarafından çay ikramı yapıldı.

GÜZEL GÜNLERDE MUHABBETLE İÇELİM Seksenler dizisinde Çaycı Mesut karakteriyle tanıdığımız Necmi Yapıcı, "Esenler Belediyesi beraber çay içmek için davet ettiler. Ben de bu güzel davete severek katılıyorum. Çay bizim vazgeçilmezimizdir. Türk insanı sabah çay içmeden kendisine gelmez. Çayı şekersiz içmek gerekiyor. Biliyorsunuz şeker vücuda zarar veriyor. Halkımız çayı güzel günlerde muhabbetle içsinler" ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÇAYLARI BU ETKİNLİKTE Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise şunları söyledi:

"15 Aralık Dünya Çay Günü'nü vesile ederek Esenler'de vatandaşlarımıza 73 çeşit çay ikram ediyoruz. Uluslararası dünya çaylarını ikram ediyoruz. Kar yağışının haber cisi bugünde, vatandaşımızın sıcak çayla içlerini ısıtıyoruz. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) sanat öğrencilerimizin seslendirdiği çay türkülerinden oluşmuş konseptimiz var. Ayrıca ilçemizdeki çay ocaklarında ücretsiz çay ikramımız olacak. Malumunuz çay ülkemizin vazgeçilmez bir parçası. Hatta 'Çay kahve bahane muhabbet şahane' diye bir tabir kullanırız. İki kişi bir araya geldiğimizde ilk olarak çay ikram ederiz. Esenler Belediyesi olarak ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu programı inşallah bundan sonra gelenek haline getiririz. "

EVİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ Etkinliğe katılan 29 yaşındaki Kübra Sözen, çayın kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Çayın kültürümüzde yeri tartışılmaz. İnsanlarımız kahveden çok çaya önem veriyorlar. Ben de çayı çok severim" dedi. Etkinliğe arkadaşı ve çocuklarıyla katılan ev hanımı Leyla Üner ise " Çaysız hayat gereksiz hayat. Çay sabah, öğle ve akşam evimizin vazgeçilmesi" dedi.

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