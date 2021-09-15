Boru patlayınca havuza aşırı klor doldu! Suyun içindekiler gözleri yanarak dışarı koştu - Haberler
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Boru patlayınca havuza aşırı klor doldu! Suyun içindekiler gözleri yanarak dışarı koştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Esenler'de bir yüzme havuzunda klor borusu patladı. Bu sırada havuzda olanlar da gözlerindeki yanma nedeniyle panik içerisinde dışarı koştu. Klordan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Esenler'deki bir spor tesisinin yüzme havuzunda klor borusunun patlaması nedeniyle panik anları yaşandı. Bu sırada havuzda yüzen 5 kişinin de aşırı klor nedeniyle yüzleri yandı. Klordan zarar görenlerin tedavisi sürüyor.

Boru patlayınca havuza aşırı klor doldu! Suyun içindekiler gözleri yanarak dışarı koştu

BOĞAZLARINDA DA YANMA BAŞLADI

Akşam saatlerinde Esenler Spor Kompleksi'nde iddiaya göre, yüzme havuzuna klor aktarılan boru bilinmeyen nedenle patladı. Havuza akan aşırı klor nedeniyle o sırada yüzen Oğuzhan A., Halil A., Eren Ç., Zekai Y. ve spor kompleksi sorumlusu Mesut Cihan G. gözleri ve boğazlarında yanma şikayetlerinde bulundu. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Boru patlayınca havuza aşırı klor doldu! Suyun içindekiler gözleri yanarak dışarı koştu

"ÖKSÜRMEYE BAŞLADIK"

Olayın görgü tanıklarından Umut Sevgin, "Bu kadar arkadaşımız mağdur. Klor borusu patladı. Nasıl bir amatörlüktür anlamadım. Bu kadar insanın canı sıkıntıda. Eğer geç kalsaydık daha kötü şeyler olabilirdi. Biz içerdeydik fakat arkadaşlarımızı gördükten sonra girmedik havuza. Arkadaşlarımızın durumu kötü. Havuzda önce bir şey yoktu. Sonradan göz yanması, boğaz yanması oldu. Herkes öksürmeye başladı. Sonra birileri geldi ve dışarı çıkardı herkesi dedi. Yeğeninin klordan etkilendiğini belirten Vedat Demir, Ben evdeydim. Bacanağım beni aradı. Yeğenim havuzda yüzerken klordan zehirlendiğini söyledi. Şu anda acil olarak hastaneye kaldırıyorlar" dedi.

Boru patlayınca havuza aşırı klor doldu! Suyun içindekiler gözleri yanarak dışarı koştu
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Haber: Boru patlayınca havuza aşırı klor doldu! Suyun içindekiler gözleri yanarak dışarı koştu - Haberler
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