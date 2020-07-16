Esenler'de 15 Temmuz nöbeti
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Esenler'de 15 Temmuz nöbeti

Esenler'de 15 Temmuz nöbeti Esenler'de 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde demokrasi nöbeti programı düzenlendi.

16.07.2020 01:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:16

Esenler'de 15 Temmuz nöbeti

İSTANBUL - Esenler'de 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde demokrasi nöbeti programı düzenlendi. Nöbete katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Millet, devlet ve lider aynı istikamette ise her türlü kötülüğü bertaraf etme gücünü buluyorsun. 15 Temmuz'da aynı istikamette olduğu için hain tuzağı bozdu bertaraf etti" dedi.

Esenler Belediyesi 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde demokrasi nöbeti programı düzenledi. Nöbete Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Kaymakamı Adil Karataş da katıldı. "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" isimli program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam etti. Gecede 15 Temmuz gecesi yaşananlar belgesel filmle anlatıldı. Akşam 20.00 itibariyle başlayan demokrasi nöbeti 50 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak sabah 04.00'e kadar devam edecek.

"Millet, devlet ve lider aynı istikamette ise her türlü kötülüğü bertaraf etme gücünü buluyorsun"

Nöbete katılan isimlerden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu ruh oldukça ülkeyi bölemeyeceklerini belirterek, "15 Temmuz yaşadığımız bu dünya hayatında hepimizin hayatında çok istisna yeri olan bir an. 15 Temmuz bize çok önemli değerleri öğretti ihanet içeriden olduğu için acı da çok farklı oldu o acı da bize çok farklı şeyler öğretti. Millet, devlet ve lider aynı istikamette ise her türlü kötülüğü bertaraf etme gücünü buluyorsun. 15 Temmuz'da aynı istikamette olduğu için hain tuzağı bozdu bertaraf etti. Pandemi sürecinde her şey değişecek yeni vicdanlar ortaya çıkaracak yeni vicdanlar dünyanın geleceğini kuracak. 15 Temmuz bizde var olan ruhun ortaya çıkmasını sağladı. İnanıyorum ki yeniden dünyada insanlık ruhunu harekete geçirecek o ruh olacaktır. Bir başka şey de modernizm hayatımızdaki bir takım konuları dejenere etti hayatımızdaki bazı şeylerde aşınma mı var diye soru sorarken bizim milletimizin ruhunda bir dejenere olmadığını en ufak bir üflemeyle ortaya çıktığını asıl ruhun devam ettiğini gösterdi. Millet asaletini ruhunu ortaya çıkararak hain tuzakları bertaraf etti" ifadelerini kullandı.

"Vatanımız hep var olsun"

Şehit Muhammed Aksu'nun abisi Ahmet Aksu, birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz'un dördüncü senesinde nöbet tutmaya geldik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah vatanımızın milli birlik ve bütünlüğünü bozmasın" dedi.

"Bayrağımız inmesin ezanlar dinmesin"

Hamdi Bektaş ise, "Allah bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin" diyerek, "Müslümanların ömrü çok uzun olsun. Böyle bir millet yok, devletimiz var olsun" şeklinde konuştu.

Esenler'de 15 Temmuz nöbeti

Kaynak: İHA

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