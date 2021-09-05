Esenler Belediyesi, "PatiFestivali" düzenledi
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Esenler Belediyesi, "PatiFestivali" düzenledi

Esenler Belediyesi, 'PatiFestivali' düzenledi
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, hayvanlara karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, onlarla birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve hayvan sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla "PatiFestivali" düzenledi.

Esenler Belediyesi, hayvanlara karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, onlarla birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve hayvan sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla "PatiFestivali" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Satın alma sahiplen" mottosuyla gerçekleştirilen festival, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Farklı ırklardan köpeklerin sahipleriyle katıldığı festivalde, birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte Esenler Belediyesi barınağından bir köpek de sahiplendirildi.

Patili dostların etkinlik alanında özgürce dolaşabildiği, özel alanlarda yeni arkadaşlar edinebildiği PatiFest'te özel eğitimli köpeklerin yaptığı gösteri de beğeni topladı.

Festival kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.??????? Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata, kazananlara kupa ve mama ödüllerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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