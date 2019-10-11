Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'

11.10.2019 09:05

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İleride Suriye'de savaşan gruplarla Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi konularda ciddi bir belirsizlik var" dedi.