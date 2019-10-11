Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İleride Suriye'de savaşan gruplarla Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi konularda ciddi bir belirsizlik var" dedi.
11.10.2019 09:05
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İleride Suriye'de savaşan gruplarla Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi konularda ciddi bir belirsizlik var" dedi.
Kaynak: DailyMotion.com