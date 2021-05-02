'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular

'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kırsal mahallelerde yaşayanlar, 'eşekli gezici kütüphane' sayesinde kitapla buluşturuldu.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kırsal mahallelerde yaşayanlar, 'eşekli gezici kütüphane' sayesinde kitapla buluşturuldu.

Çameli Milli Eğitim Müdürlüğü, 1940'lı yıllarda Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde eşeklerle seyyar kütüphanecilik yapan Mustafa Güzelgöz'ün hayat hikayesinden esinlenerek proje hazırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kırsal kesimlerde yaşayanların kitaba ulaşabilmesi için 'eşekli gezici kütüphane' hazırlandı. Eşeklerin semerine yüklenen kitaplar, ücra mahallelerdeki öğrenci ve yetişkinlere ulaştırıldı. Proje kapsamında 4 mahalledeki 220 okur, kitaplarıyla buluşturuldu.Kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Uysal, eşekli seyyar kütüphane sayesinde okumak istediği kitaba eriştiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle mahallemizdeki çocuklar da okula gidemiyordu. Bu proje bizi hem gülümsetti hem de memnun etti. Okumak istediğim kitabı aldım. Mahallemizdeki çocuklar da bu sayede kitap okuyabilecek" dedi.


'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR

Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
'Korona erkekleri kısır yapabilir' diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
"Korona erkekleri kısır yapabilir" diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:32:32. #1.15#

title