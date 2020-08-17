Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
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Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü

Suriye'deki askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki Maarat el Naasan ekseninde sızma girişiminde bulunan rejim güçlerini püskürttü.

Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
17.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:32

Suriye'deki askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki Maarat el Naasan ekseninde sızma girişiminde bulunan rejim güçlerini püskürttü.

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Türkiye ve Rusya arasındaki ateşkese rağmen akşam saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Maarat el Naasan bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların sızma girişimine karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada çok sayıda kayıp veren rejim güçleri çekildi.

Öte yandan Esed rejimi güçleri gün içinde Sfohen ve Bara bölgelerine topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Bununla birlikte, rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.

Kaynak: AA

Manşet

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