Eşe güzel sözler nelerdir? Eşe güzel kısa sözler nelerdir? Eşime güzel sözler nelerdir?

Eş demek yol arkadaşı demek, dost demek ve en önemlisi hayat arkadaşı demek. Onun için eşe güzel kısaveya uzun sözler söylemek sizlerden bir şey eksiltmez tam tersine ilişkinize canlılık ve aşk katar. Eşine güzel sözler söylemek için internette araştırmalar yapılmaktadır. Bizler de sizlerden gelen''Eşe güzel sözler, canım eşime kısa güzel sözler, Eşine güzel sözler nelerdir ? gibi sorulara bu yazımızda cevaplar verdik. İşte, detaylar.

EŞE GÜZEL SÖZLER

-Çünkü her zerrem aşık senin her bir zerrene.

-Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.

-Dünyamı parlak renklerle boyayıp hayatıma anlam katan tek gerçeğim. İyi ki varsın canım eşim.

-Sen benim önce aşkımdın, sevgilim oldun, sonra nişanlım oldun ve ömrün boyunca sürecek mutluluğun adı eşim oldun.

-Sonra seni gördüm ve dedim ki, bu adamdan baba olur, öyle ki ölsen gitsen senin yerine anne de olur.

-Bir eşi olmalı insanın, bakarken yüreğinin kabardığı, gözlerinden gözlerine yüreğinin aktığı.

-İyi ki diyorum, alnıma yazılmışsın.

-Sen benim güvendiğim dağ, yaslandığım omuz, yârim, sevdam, umudum ve her şeyimsin.

-Dünyada en mutlu şey ikimizin birlikte attığı imzadır.

-Sen olmadan benim hayatım olamaz çünkü ben hayatımı seninle birleştirdim. Senin gibi bir eşle sevgimi ölümsüzleştirdim.

-Huzurun kokusu senin kapısını açtığın evde saklı.

-Benim için yaşamda sensin, mutlulukta sensin, benim ömrümdeki en hayırlı olayda sensin.

-Seninle karşılaştığım an birisi benim için dua etmiş sandım.

-Benim en güvenli limanın sensin... Her fırtınada, her alabora da en güvenli yerimsin.Benim canımdan çok sevdiğim eşimsin.

-Tek dileğim, kendini benim gözlerimden görebilmen. Ancak o zaman benim için ne kadar önemli olduğunu ve seni ne kadar sevdiğimi anlayabilirsin. Sen benim her şeyimsin ve hep öyle kalacaksın canım eşim seni çok seviyorum.

EŞE GÜZEL KISA SÖZLER

-Senin sevgini tattıktan sonra başka sevgiyi neyleyim, ben sensiz bu dünyada yaşayacaksam, istemem kalsın hemen öleyim.

-Güne seninle gözlerimi açtıktan sonra, nerde uyandığımızın nerde uyuduğumuzun bir önemi kalmıyor.

-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun.

-Eğer sevmek bir renkse canım eşim; sen benim gökkuşağımsın.

-Sana bir şey itiraf edeyim mi? Seninle olan evliliğim süresince, bir defa pişman oldum. O da seninle evlenmekte, niye bu kadar geç kaldım diye. İyi ki varsın hayatımın anlamı.

-Bu gözler seni gördü başkasını görmez artık. Bu yürek senle güldü başkasıyla gülmez artık. Bu gönül seni sevdi başkasını sevmez artık. Bu ömür senle biter başkası hiç olmaz artık..

-Benim güzel meleğim seni ne kadar özlediğimi bilemezsin, sensiz geçen günler sanki çölde susuz geçen günler kadar yakıcı ve kavurucu, seni çok seviyorum.

-Ben senden önce de nefes alıyordum. Ama ne bileyim bir yarımmış sanki, yetersizmiş…

-Aşkımın ortağı kalbimin sahibi. Ruhumun eşi olduğun için teşekkürler sana. Girip hayatıma bana dünyaları verdiğin için, teşekkürler sana..

-Gülüşünde huzur bulduğum insan. Varlığın verilmiş en büyük ödül.

-Varlığın huzur veriyor, gülüşün zaten anlatılmaz. Seni severek şükür ettiğim kaçıncı günüm bugün. Çok şükür varlığına, seni veren Rabbime…

-Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım vardır: O da geçip giden zaman.

-Ne kadar taş kalpli de olsam, senin bir gülüşünle pamuk yürekli olurum, sen üzülüp gözlerinde bir damla yaş süzülse bile yanar kahrolurum.