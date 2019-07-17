Escobar'ın oğlu, attığı tweetten dolayı hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı

Sosyal medya takipçilerinin Pucca olarak tanıdığı Selen Pınar Işık, Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu olayların ardından Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao Işık'ı Instagram takip etmeye başladı.

OĞLU TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz günlerde çektiği videoda gözyaşları içinde aldığı hapis cezasını açıklayan Pucca, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Escobar'ın oğlunun kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DUYURMUŞTU

uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkan Selen Pınar Işık, Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde şu sözlerle duyurdu: "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?" Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.