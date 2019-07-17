Escobar'ın oğlu, attığı tweetten dolayı hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı
Pablo Escobar'ın oğlu, babası hakkında attığı tweette uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan yazar Pucca'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.
Sosyal medya takipçilerinin Pucca olarak tanıdığı Selen Pınar Işık, Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu olayların ardından Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao Işık'ı Instagram takip etmeye başladı.
OĞLU TAKİBE ALDI
Geçtiğimiz günlerde çektiği videoda gözyaşları içinde aldığı hapis cezasını açıklayan Pucca, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Escobar'ın oğlunun kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE DUYURMUŞTU
uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkan Selen Pınar Işık, Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde şu sözlerle duyurdu: "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?" Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.
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BU TÜR KİŞİLERİN SADECE ÇOLUK COCUĞUNA ACIYORUM. . YOKSA UMRUMDA DEĞİLLER. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ANLAMADIĞIM 5 SENE CEZAEVİNDEMİ YATACAK ? YOKSA PARA CEZASINAMI ÇEVRİLİYOR BU CEZACevap Yaz Yayından Kaldır
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davanın seyri değişebilir :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hoşuna gitmiş kenef pislininCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Akıllanmaz bu embesil, kendi haline yanacağına ver odunu ver diyor:)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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gelir kurtarır seniCevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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sen yap et sonra ben ne yaptım illumimnati hayranı seniiiCevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Babasının atasının gittiği yanlış yoldan gitmeyenlere ne mutlu. Escobarın oğlu düzgün bir insandır. Uyuşturucudan uzak durun hatta kaçın kaçın terkedin öyle arkadaşlarınızı.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bir kaç güne kaçar yanınaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır