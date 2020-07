Escape from Tarkov yeni haritası ve çok tehlikeli yapay zeka ile geliyor! Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler? Escape From Tarkov 12.7 yama notları neler? Escape From Tarkov güncellemesinde neler var? Escape From Tarkov yeni eklenen silahlar neler? Escape From Tarkov yeni başlayanlar için zorlayıcı ve sürükleyici bir deneyim sunuyor! Escape From Tarkov kapalı beta deneyimi neler sunuyor?

FPS oyunlarından olan Escape from Tarkov için yakın tarihte bir güncelleme gelecek. Escape from Tarkov 12.7 güncellemesi şu an kapalı beta aşamasında. Battlestate Games tarafından geliştirilen oyunda pek çok yenilik görülecek. Kapalı beta aşaması için kayıt yaptırabilir ve ilk deneyimleyen kişilerden olabilirsiniz. ESCAPE FROM TARKOV 12.7 YAMA NOTLARI NELER? ESCAPE FROM TARKOV GÜNCELLEMESİ Oyunun eski haritalarından olan Custom çok daha geniş olacak. Harita genişlemesi ile güney kısma yeni bir bölüm eklenmesi bekleniyor. Daha önce erişim olmayan bazı binalara da erişim açılıyor. Escape from Tarkov'un en güçlü yönlerinden biri, her zaman kusursuz olarak tasarlanan ayrıntıları diyebiliriz. Bu yeni alanda kırık binalar, ağır silahlarla dağılmış mekan tasarımları, endüstriyel altyapısı ile çok daha etkileyici görünüyor. Harita bu geliştirmelerle %30 büyütüldü. Oyunda yenilenen bir diğer harita ise Shoreline haritası. Bu haritada yeni görevler açılacak. Yeni bir Scav boss olana Sanitar da bu haritaya ekleniyor. Bu haritada çok daha zorlayıcı bir şey daha var: Geliştirilmiş yapay zeka. Shoroline haritasında yer alan sağlık tesisi, yazlık ve iskele (health resort, cottage ve pier) alanlarında gizlenen Sanitar, eski bir doktor. Yeteneklerini ve kendini geliştirerek savaş performansını artırıyor. Çöplüklerde kendini geliştiren bu yapay zeka ile uğraşmak çok zor olacak. Bir diğer dikkat çekici yenilik ise "obdolbos kokteyli". Bununla sprint (kısa mesafede hızlı koşma özelliği) ve atlama hızı elde edebilirsiniz. Ayrıca ağrı kesiciye de ulaşabileceksiniz. ESCAPE FROM TARKOV EKLENEN SİLAHLAR NELER? El bombası fırlatıcıları Reserve'de sabit bir şekilde yer alıyordu. AGS-30 için bir süredir oyunda olan teçhizat ilk kez taşınabilir olarak haritaya eklendi. Tek atışlık el bomabası fırlatıcısı olan FN GL40, silahlar arasına eklendi. Ayrıca oyunda yeni silahlar ve cephane de göreceksiniz. Eklenen bir diğer yeni silah olan Mossberg 590A1 tek atışı bile yok edici olacak. Ayrıca yama ile eklenecek şeyler arasında .45 ACP ve .366 için yeni varyasyonlar ekleniyor. ESCAPE FROM TARKOV SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? Escape from Tarkov en düşük sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz/ AMD Phenom II X4 B05e Ekran kartı: GeForce GT 1030/ Radeon HD 6850 RAM: 6 GB RAM Boş depolama alanı: 8 GB Direct X versiyonu: Directx 9 Escape from Tarkov tavsiye edilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz/ AMD FX-6300 Six-Core Ekran kartı: GeForce GTX 750 Ti/ Radeon R7 360 RAM: 8 GB RAM Boş depolama Aaanı: 8 GB Direct X versiyonu: Directx 11