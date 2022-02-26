Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü - Haberler

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Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İspanya'da yaşayan 54 yaşındaki iş insanı Jose Antonio Delgado Fresnodo, arkadaşlık sitesinde eş değiştirmek için anlaştığı sevgililerin evine gitti. Ancak dolandırıldığını anlayınca direnen Fresnodo, sevgililer tarafından canlı canlı toprağa gömüldü. İkili ise adamın arabası ve parasıyla kaçtı.

İspanya'da yaşayan 34 yaşındaki Candy Arrieta isimli kadın ve 35 yaşındaki partneri Mohamed Achraf, arkadaşlık sitesinden tanıştıkları 54 yaşındaki iş insanı Jose Antonio Delgado Fresnodo ile ilişkiye girmek için anlaştı.

Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü

BULUŞMAK İÇİN ANLAŞTILAR

İş insanı bir süre mesajlaştıktan sonra Candy ile buluşmaya gitti. İkilinin birlikte olduğu sırada Candy'ın erkek arkadaşı Achraf geldi ve sevgililer, adamdan para istedi. Ancak Fresnodo direndi. Bu sırada adamı darp eden ikili, daha sonra toprağa gömdü.

Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü

NEFESSİZ KALARAK CAN VERMİŞ

Polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri olay yerinde Fresnodo'yu buldu. Adamın yüzünde darp izlerine rastlanırken, sevgililer de iş insanının aracıyla kayıplara karıştı. Hatta Candy'ın cinayetten sonra ayna karşısında çekildiği fotoğraflar da ortaya çıktı.

Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Swingers, Cinsellik, Dünya, Haberler

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