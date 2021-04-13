Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?
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Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

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Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

TV 8'de Erzurumspor'a bağış gecesi düzenlendi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Erzurumspor bağış gecesinde rekor bağış toplandı. Birbirinden değerli konukların yer aldığı Erzurumspor bağış gecesinde hangi isimler kaç tl bağış yaptı? Bağış gecesi konukları kimlerdir?

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Erzurumspor Bağış gecesi toplam ne kadar bağış yapıldı merak ediliyor. Hangi isim kaç tl bağış yaptı? Toplam bağış miktarı ne kadar oldu?

ERZURUMSPOR BAĞIŞ GECESİNDE TOPLAM NE KADAR BAĞIŞ YAPILDI?

Bağış gecesinde toplam 5 milyon 550 bin bağış toplandı.

Fuat Çelik'in bağışı : Babası adına 500 bin tl. Kendisi ve kardeşi adına 100 bin Euro

Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

Tekin Dursun'un bağışı : 100 bin 25 tl (Eruzum'un plakası 25 olduğu için)

Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

Vehbi Orakçı'nın bağışı : 50 bin tl

Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

Lütfü Yücelik'in bağışı : 500 bin tl

Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

Sururi Akgün'ün bağışı : 200 bin tl

Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

Osman Öztekin'in bağışı : 150 bin tl

Erzurumspor Bağış gecesinde toplam kaç tl bağış toplandı? TV 8 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?

Samet Özkaş'ın bağışı : 250 bin tl

Umutcan Kalan'ın bağışı : 75 bin tl

Tekin Gültekin'in bağışı : 100 bin tl

TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI : 7 milyon 500 bin

NOT = Toplam bağışta son miktar program sonlanınca açıklanacak.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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