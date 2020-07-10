Erzurumlu 'Mümessil'in filmi çekiliyor
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Erzurumlu 'Mümessil'in filmi çekiliyor

Erzurumlu 'Mümessil'in filmi çekiliyor Ünlü oyuncular Erzurum'da cağ kebap kesip arkadaşlarına ikram etti Erzurumlu ünlü fenomen Burak Bozdağ'ın ve birçok ünlü ismin yer aldığı Mümessil filminin çekimleri Erzurum'da yapılacak.

10.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:41

Erzurumlu 'Mümessil'in filmi çekiliyor

Ünlü oyuncular Erzurum'da cağ kebap kesip arkadaşlarına ikram etti

ERZURUM - Erzurumlu ünlü fenomen Burak Bozdağ'ın ve birçok ünlü ismin yer aldığı Mümessil filminin çekimleri Erzurum'da yapılacak. Film öncesi Erzurum'da buluşan kadro cağ kebap keserek arkadaşlarına ikram etti.

Haluk Bozdağ'ın "Boz Yapım" olarak yapımcılığını ve yürütücü yapımcılığını da Burhan Zorlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Servet Aksoy'un üstlendiği, başrolünü de Erzurumlu ünlü fenomen Burak Bozdağ'ın oynayacağı "Mümessil" sinema filmi Erzurum'da çekilecek. Filmde yer alan yönetmen, yapımcı ve oyunculardan Burcu Binici, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Ayhan Taş, Recep Cinisli gazetecilerle bir araya geldi.

Muammer Usta'da düzenlenen yemekli toplantı öncesi ünlü oyuncu Burcu Binici ve Burak Bozdağ cağ kebap kesti. Oyuncu Burcu Binici, cağ kebabını elleriyle oyuncu arkadaşlarına servis etti.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, "Cağ kebabı çok önemli. Ben dün çok yedim. Şişleri yan masalara koydum ayıp olmasın diye. Hem kilo alacağız hem film çekeceğiz. Cağ kebabı kestim, çok sıcaktı, orda durmak çok zor ama yemesi daha keyifli" diye konuştu.

'Mümessil' filmi hakkında bilgi veren başrol oyuncusu ünlü fenomen Burak Bozdağ, "Filmin duyurusu için buradayız. Yönetmenin ve ekibinin mekanların seçimi, yer tespiti için bugün buraya geldik. Mümessil filmimiz Erzurum'da ilk defa başından sonuna kadar hikayenin geçtiği bir şehir olarak addedilecek. Şehrimizde ilk defa yüzde 100 komedi filmi olacak. Filmimiz 105 dakikaya yakın bir süre, baştan aşağı insanları çok güldürecek" şeklinde konuştu.

Ağabeyi Burak Bozdağ'ın anlatmış hikayelerle yola çıktıklarını ifade eden Yapımcı Haluk Bozdağ, "Ağabeyimin hayali olan bir şeyi başarmak istedik. Onun bize anlatmış olduğu hikayelerle bu yola çıktık. Tamamıyla Erzurum şivesi ve Erzurum'u anlatan ve içerisinde Erzurum yöresel yemekleri ve kültürel anlayışını belirtmek için bir yola çıktık. Sinema ve televizyonlarda yüzüyle tanınan 19 tane kadrolu oyuncumuz var. oyuncularımızın geneli Erzurumlu, bu yola Erzurum'da çıktıysak bunu biz Erzurumlu oyuncularla yürütmek istedik. Erzurum'a, Dadaşlarımıza güveniyoruz. Bize bu konuda her türlü destek olacaklarına eminiz" dedi.

Erzurum'un her açıdan mükemmel bir şehir olduğunu dile getiren Yönetmen Servet Aksoy, "Sıcak, samimi bir film çekeceğiz. Erzurum muhteşem bir yer, insanları sıcak kanlı. Filmi çekmen anlamında yönetmenin isteyeceği bir çok dekora sahip bir şehir. Ağustos'ta başlayacak çekimler. Üç hafta gibi bir sürede çekimlerimiz tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Erzurumlu olarak Erzurumlu rolünü oynamanın çok keyifli bir durum olacağını belirten oyuncu Burcu Binici, "Güzel bir kadro oluştu. Herkes birbirini tanıdığı için sette çekerken çok güleceğimizi düşünüyorum. Şimdiden çok gülmeye başladık" diye konuştu.

Mümessil filminde yer alan bir çok oyuncunun Erzurumlu olduğunu vurgulayan Selahattin Taşdoğan ise, bu komedi filminin çok iyi olacağını söyledi.

Oyuncu Ayhan Taş, "Yaklaşık 50 şehre gitmişimdir ancak Erzurum'a hiç gelmemiştim. İlk defa Erzurum'a geliyorum. Dün şort ve terlikle geldim Erzurum'a ilk rahatlığını hissettim ama sonra olmadı. Profesyonelce yaptığımız işin daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Oyuncu Dila Danışman da güzel bir hayale ortak olduklarını ve keyifle sonucunu beklediklerini söyledi.

Toplantıdan sonra yapımcı, yönetmen ve ünlü oyuncu kadrosu filmin çekileceği mekanları inceleyecek.

Erzurumlu 'Mümessil'in filmi çekiliyor

Kaynak: İHA

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