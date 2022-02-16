Erzurum yabancı nüfus verileri açıklandı

TÜİK İllere ve cinsiyete göre yabancı nüfus, 2020, 2021 verilerini paylaştı. 2021 yılı ADNKS sonuçlarına göre Erzurum'da 2 bin 757 erkek, 2 bin 159'u kadın olmak üzere toplam 4 bin 916 yabancının yaşadığı bildirildi.

İlde yaşayan yabancı nüfus 2020 yılına göre yüzde 8,3 oranında arttı. Erzurum'da 2020 yılında 4 bin 537 yabancı uyruklu buluyordu.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜİK verilerine göre 2021 ADNKS kaydında Erzurum'da 4 bin 916, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 9 bin 211, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 13 bin 178, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 27 bin 567, Türkiye genelinde ise 1 milyon 792 bin yabancı uyruklu yaşıyor. Erzurum bölge illeri içinde en fazla yabancı nüfus barındıran 2. il durumunda.

Erzurum'un payı

Erzurum'un yabancı nüfus sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 53,37, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,30, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,83, Türkiye toplamında ise yüzde 0,27 oranında pay oluşturdu. Bölgede 2020 yılında 24 bin 370 olan yabancı nüfus 2021 yılında yüzde 13,117lik artışla 257 bin 567'ye çıktı.

Bölge illeri dağılımı

TÜİK verilerine göre Van'da 4 bin 983, Erzurum'da 4 bin 916, Malatya'da 4 bin 766, Erzincan'da 3 bin 720, Elazığ'da 2 bin 436, Kars7ta bin 626, Hakkari'de bin 347, Ağrı'da bin 117, Iğdır'da 954, Muş'ta 456, Bingöl'de 403, Tunceli'de 366, Ardahan'da 270, Bitlis'te 207 yabancı yaşıyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel