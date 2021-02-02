Erzurum Valisi Memiş "Kuru Otlar Üstüne" filminin setini ziyaret etti
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Erzurum Valisi Memiş "Kuru Otlar Üstüne" filminin setini ziyaret etti

02.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:19
Erzurum Valisi Memiş

Erzurum Valisi Okay Memiş, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filminin setine ziyarette bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filminin setine ziyarette bulundu.

Karayazı ilçesine gelen Vali Memiş, yeni atanan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve ilçe protokolünce karşılandı.

Türker'den ilçe hakkında bilgi alan Memiş, daha sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz ve kurum müdürleriyle, İlçe Emniyet Müdürlüğü, adliye ve devlet hastanesini gezdi.

Ardından Ceylan'ın yönettiği, bazı bölümleri Karayazı'da çekilen filmin setini ziyaret eden Memiş, burada yaptığı açıklamada, ilçede önemli hizmetlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

İlçe halkıyla bir araya geldiklerini belirten Memiş, "Karayazı'da yapmamız gereken önemli hizmetler var. Birincisi devlet hastanesinin yenilenmesi, buna ilişkin yer belirleme çalışmasını bitirdik. İnşallah 30 veya 50 yataklı hastane inşa edeceğiz." dedi.

Memiş, vatandaşların daha iyi hizmet alması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "İlçedeki adliye binasını yenileyeceğiz. Buna yönelik, mühendis arkadaşlarımız bu hafta içinde gelip çalışma yapacak. Mezbahane binamız bitti, onu da önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın daha hijyenik şartlarda beslenmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Kentte film ekibini ağırladıklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin çok iyi tanıdığı, aynı zamanda dünya çapında ödüllü Nuri Bilge Ceylan hocamızı ve ekibini ilimizde, ilçemizde ağırlıyoruz. Karayazı ilçemizi tercih ettiler ve film çekimleri devam ediyor. Heyecan ve merakla bekliyoruz. İlimize ve ilçemize şeref verdiler, kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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