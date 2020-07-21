ERZURUM Saçından tuttuğu kadını darp eden kişi aranıyor, o anlar kamerada Saçından tuttuğu kadını darp eden kişi aranıyor, o anlar kameradaERZURUM'da bir kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Saçından tuttuğu kadını darp eden kişi aranıyor, o anlar kamerada

ERZURUM'da bir kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Twitterda paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, polis genç kızı döven kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızın ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor. Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterdği erkek, "Ara sana ne" deyip, darp etmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun. Burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

Twitterda paylaşılan şiddet görüntüleri üzerine harekete geçen polis, kadını darp eden şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA