Erzurum Post Gazetesi yayına başladı

Erzurum-Türk basın tarihinde köklü birsahip olan Erzurum basınına yeni bir gazete daha katıldı.

Erzurum-Türk basın tarihinde köklü birsahip olan Erzurum basınına yeni bir gazete daha katıldı. Erzurum Post ismiyle Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103.Yıldönümünde okuyucularıyla buluşan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Orhan Bozkurt, "Türkiye'nin doğusundaki Erzurum'a, Dünyanın batısındaki gazetelerin standartlarında haftalık bir gazetenin yayınlanabileceğini kanıtlamak için yola çıktık" dedi.

Haber ve yazı kadrosunda uzun yıllar çeşitli ajans ve gazetelerde muhabir ve yönetici olarak görev yapmış isimlerin de bulunduğu Erzurum Post haftada bir gün basılı olarak çıkacak. Gazete aynı zamanda 7 Gün 24 Saat ise tüm dijital ortamlarda, güncel haber ve yorumlarıyla takipçilerine ulaşacak.

'Yeni nesil haber, eski nesil gazete' sloganıyla bugün okurlarıyla buluşan gazetenin çıkış amacını Genel Yayın Yönetmen Orhan Bozkurt, kaleme aldı 'Neden Erzurum Post?' başlıklı yazıda şu cümlelerle duyurdu:

"İletişim teknolojisinin zirve yaptığı bu dönemde gazete çıkar mı? Her şeyi ekrandan okumaya alıştık, kağıttan gazete okuyan kaldı mı?

İnternette ne arasam buluyorum ne yapayım gazeteyi? İlk anda reddedilemeyecek, kafa yormadan cevaplanacak sorular değil bunlar Ama biz tam tersini düşünüyoruz!

Evet, son 10-15 yılda gazeteler çok kan kaybetti. Hem Erzurum'da hem Türkiye'de Buna karşın, kaliteli içeriği olanlar ve dijital teknolojiye ayak uyduranlar öne çıktı, ayakta kaldı, eskiye göre çok daha güçlendi. İşte, Erzurum Post, tam da bunu yapmak için yola çıkıyor. Türkiye'nin doğusundaki Erzurum'a, Dünyanın batısındaki gazetelerin standartlarında haftalık bir gazetenin yayınlanabileceğini kanıtlamak için

Eskisi gibi hafta boyunca ailecek, doya doya gazete sayfalarını çevirme keyfini, Erzurum'a yeniden tattırmak için yola çıkıyoruz Aynı kaliteli içeriği 7 gün 24 saat dijital cihazlardan dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Erzurumlulara ulaştırabilmek için yola çıkıyoruz

Erzurum'un alanında en saygın, en bilgili isimleriyle ekonomiyi, politikayı, tarihi, bilimi, sporu, kültür ve sanatı; yani hem ihtiyacınız olan bilgiyi hem de hayatın keyifli yanlarını sizlerle buluşturmak için yola çıkıyoruz

Siyasetin nabzı, ayrıntılı haber dosyaları, olayların görünen kaba yüzü değil, görünmeyen detayları, bu kadim kentin yaşanmışlıkları, farklılıkları, gelecek hayalleri ve daha neler neler Artık her hafta Erzurum Post'ta olacak. Biz Erzurum'un havasını değiştirmeye, umutlarını tazelemeye geldik. Üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Erzurum'un 'yeni nesil haber, eski nesil gazete' sloganıyla karşınızdayız!" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı