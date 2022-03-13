Erzurum KGK'dan anlamlı etkinlik

ERZURUM (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyeleri, İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101. Yıldönümü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümü münasebetiyle Nene Hatun Tabyası'nda bir araya geldi.

Nene Hatun'un kabrini ziyaret eden Erzurum KGK üyeleri adına bir açıklama yapan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Temsilcisi ve Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, "Kurtuluş Savaşı yıllarında kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz vatanımızı tüm imkansızlıklara rağmen canla başla korumuş, uğrunda canlarını feda etmiş ve bu güzel coğrafyayı bizlere emanet etmişlerdir. İstiklal Marşımızın yazan merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy aziz milletimizin savaş yıllarında yaşananları bize anlatmış, Nene Hatun ise 93 harbinde Rus işgaline karşı Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan Erzurum'daki Türk kadın kahramanı olarak simge haline gelmiştir. Biz TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu olarak büyük bir coşku ile söylediğimiz İstiklal Marşımızın kabulünü kutluyor, bu topraklar için canlarını siper eden tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel