Haberler

Adnan'a babasının vedası kahretti Şehidim, balım, kurban olduğum

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, Osmaniye'de defnedildi. Anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” diye gözyaşı dökerken, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Cevdet Yeşil ise, "Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum" sözleri kahretti.

  • Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi.
  • Adnan Göktürk Yeşil'in annesi, oğlunun mezarına Galatasaray forması bıraktı.
  • Adnan Göktürk Yeşil'in cenaze törenine Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet katıldı.

Kahramanmaraş'ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki mezarının taşına annesi tarafından çok sevdiği Galatasaray'ın forması bırakıldı.

ADNAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından evladının mezarı başında gözyaşları döken anne Sonay Yeşil, evladının mezarına Galatasaray forması bıraktı. Olayda hayatını kaybeden Adnan'ın mezar taşına bırakılan giyemediği Galatasaray forması yürekleri dağladı. Annenin mezar taşına koyduğu formayı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın getirdiği ve anneye eşlik ettiği görüldü.

Törene, öğretmen babası Cevdet ve annesi Sonay Yeşil'in yanı sıra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"MEĞER SON KEZ EL SALLAMIŞ KUZUM"

Törende gözyaşı döken anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum" diye konuştu. Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, İl Müftüsü Ahat Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni belli oldu

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

