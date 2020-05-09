ERZURUM KARANTİNA ALTINDAKİ VATANDAŞLARA MEHTERDEN MASKELİ KONSER

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, koronavirüs salgını sebebiyle yurtdışından getirilerek yurtlarda karantina altına alınan 265 kişiye konser verdi.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, koronavirüs salgını sebebiyle yurtdışından getirilerek yurtlarda karantina altına alınan 265 kişiye konser verdi. Sosyal mesafeye dikkat eden mehter takımının maskeli konserini vatandaşlar camlardan bayrak sallayarak izledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle Nijer, Mali, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Erzurum'a getirilen 265 kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na ait merkez Aziziye İlçesi'ndeki Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurdu'nda karantinaya alındı. Her türlü ihtiyaçları karşılanan ve 14 gün boyunca misafir edilecek vatandaşlar için yurt müdürlükleri tarafından iftar sonrası mehteran konseri düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, ilk konserini Nurettin Topçu Yurdu'nda verdi. Sosyal mesafeyi koruyan ve yüzlerinde maske ile konser veren mehter takımını izleyen vatandaşlar Türk bayrakları sallarken zaman zaman da marşlara eşlik etti. Mehter takımı ikinci konseri aynı kampüs alanı içerisinde yeralan Oğuzhan Yaşar Yurdu'nda düzenledi. Yurt bahçesinde çalınan marşları vatandaşlar mehterle birlikte söyledi.

Nijer'den geldiğini söyleyen Yunus Emre Çapa, karantina sürelerinin Pazartesi günü biteceğini söyledi. Mehter konserinin moral açısından iyi olduğunu belirten Çapa, günlerini bloglarda yazı yazarak geçirdiğini ifade etti.

Konseri cep telefonuyla çeken Osman Öztürk ise karantina günlerini yatarak geçirdiğini anlattı. Öztürk, karantina sonrası İstanbul'a gideceğini bildirdi.

Kaynak: DHA