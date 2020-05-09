ERZURUM KARANTİNA ALTINDAKİ VATANDAŞLARA MEHTERDEN MASKELİ KONSER
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM KARANTİNA ALTINDAKİ VATANDAŞLARA MEHTERDEN MASKELİ KONSER

09.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:29

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, koronavirüs salgını sebebiyle yurtdışından getirilerek yurtlarda karantina altına alınan 265 kişiye konser verdi.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, koronavirüs salgını sebebiyle yurtdışından getirilerek yurtlarda karantina altına alınan 265 kişiye konser verdi. Sosyal mesafeye dikkat eden mehter takımının maskeli konserini vatandaşlar camlardan bayrak sallayarak izledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle Nijer, Mali, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Erzurum'a getirilen 265 kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na ait merkez Aziziye İlçesi'ndeki Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurdu'nda karantinaya alındı. Her türlü ihtiyaçları karşılanan ve 14 gün boyunca misafir edilecek vatandaşlar için yurt müdürlükleri tarafından iftar sonrası mehteran konseri düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, ilk konserini Nurettin Topçu Yurdu'nda verdi. Sosyal mesafeyi koruyan ve yüzlerinde maske ile konser veren mehter takımını izleyen vatandaşlar Türk bayrakları sallarken zaman zaman da marşlara eşlik etti. Mehter takımı ikinci konseri aynı kampüs alanı içerisinde yeralan Oğuzhan Yaşar Yurdu'nda düzenledi. Yurt bahçesinde çalınan marşları vatandaşlar mehterle birlikte söyledi.

Nijer'den geldiğini söyleyen Yunus Emre Çapa, karantina sürelerinin Pazartesi günü biteceğini söyledi. Mehter konserinin moral açısından iyi olduğunu belirten Çapa, günlerini bloglarda yazı yazarak geçirdiğini ifade etti.

Konseri cep telefonuyla çeken Osman Öztürk ise karantina günlerini yatarak geçirdiğini anlattı. Öztürk, karantina sonrası İstanbul'a gideceğini bildirdi.

ERZURUM KARANTİNA ALTINDAKİ VATANDAŞLARA MEHTERDEN MASKELİ KONSER

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 188 bine yaklaştı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 188 bine yaklaştı
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Loris Karius Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: ERZURUM KARANTİNA ALTINDAKİ VATANDAŞLARA MEHTERDEN MASKELİ KONSER - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 11:29:57. #1.14#
title