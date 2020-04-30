ERZURUM Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersi
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ERZURUM Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersi

Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersiATATÜRK Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, 4'üncü sınıf öğrencilerinin 'alan muhabirliği' dersini online işliyor.

30.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:07

Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersi

ATATÜRK Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, 4'üncü sınıf öğrencilerinin 'alan muhabirliği' dersini online işliyor. Sağlık muhabirliğinin konu alındığı derste Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, salgınla mücadelede gelinen durum ve iletişim konusunu anlattı.

Koronavirüs sonrası örgün öğretimin iptal edildiği Atatürk Üniversitesi'nde dersler uzaktan eğitim veya onlineda devam ediyor. Örgün eğitimin yanında, ülke yükseköğretimine açıköğretim ve uzaktan eğitim alanında da hizmet veren Atatürk Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla uzaktan eğitim altyapısını, yaklaşık 450 bin öğrencinin kullanımına sundu. Sürecin etkin ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi adına tüm teknolojik altyapıya sahip olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bütün derslerin öğrenme yönetim sisteminde oluşturulduğunu ve her akademik dönem başında belirli aralıklarla alanında uzman eğitmenler tarafından öğretim üyelerine güncel sistem eğitimlerinin verildiğini ifade etti.

ALAN MUHABİRLİĞİ DERSİ ONLİNE VERİLDİ

Salgın nedeniyle yüzyüze eğitimin iptal edildiği üniversitede İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, alan muhabirliği dersinde son sınıf öğrencileriyle online ortamda ders işledi. Her ders geleceğin gazeteci adaylarına alan muhabirliklerini anlatan Yıldırım, sağlık muhabirliğinin işlendiği derse Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Erzurum Pandemi Kurulü Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik'i konuk etti.

Örgün eğitim iptal edildiği için evlerinde olan Ankara, Malatya, Adana, İstanbul gibi yurdun değişik bölgelerinde olan öğrenciler dersi, bilgisayar ya da cep telefonlarıyla takip etti. Prof. Dr. Serhat Vançelik'in, virüs salgını ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı sunumun ardından öğrenciler merak ettikleri soruları iletti. Online ortamda işlenen derste Vançelik, Türkiye'nin virüsle mücadelede pike yaklaştığını iyileşen hasta sayısının yeni vakalardan çok fazla olduğunu söyledi.

Alan muhabirliğini onlineda işlediklerini belirten Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, "Daha önce lisansüstü derslerini uzaktan eğitimle yaparken Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla lisans derslerimizi de uzaktan eğitim platformlarıyla yapıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz okula hasret kaldı. Bu derslerle hem öğrencilerimizin de okula ve derse olan hasretlerini gideriyoruz. Uzaktan eğitimin öğrencilerimiz için bir takım avantajları da oluyor. Evlerinde rahat bir ortamda ders görebiliyorlar" dedi.

Yıldırım, sağlık muhabirliğinin anlatıldığı derse konuk ettikleri Prof. Dr. Serhat Vançelik'in hem pandemi sürecini anlattığını hem de öğrencilere haberleşme ve iletişim süreciyle ilgili de bilgiler aktardığını kaydetti.

ERZURUM Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersi

Kaynak: DHA

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