ERZURUM Elif bebek sağlığına kavuştu

Elif bebek sağlığına kavuştu

Doğuştan safra kanalı olmadığı için yaklaşık 3 ay önce Atatürk Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'nde 3 aylık bebekten alınan karaciğer nakledilen 8 aylık Elif Orhan'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Geçtiğimiz ay taburcu edildikten sonra önce kontrole getirilen Elif bebek, merkez çalışanlarının sevgilisi oldu. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, operasyonun ardından Elif'in sağlık durumunun iyiye gittiğini, kilo almaya başladığını söyledi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Kıymet ve Ahmet Orhan çiftinin 8'inci çocuğu Elif, doğum sonrasında sarılık oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne sevkedilen Elif'in doğuştan safra kanalının olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Doç. Dr. Ali İşlek, bebeğe karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk'ün de onayı alındıktan sonra Elif, karaciğer nakli sırasına yazdırıldı. Tedavi altında tutulan Elif bebeğe beklenen karaciğer, Samsun'dan geldi. 3 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin bağışladığı organlardan karaciğer, Erzurum'a getirildi ve Elif'e nakledildi. Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibi tarafından yapılan 4 saatlik başarılı bir operasyonla karaciğer nakli gerçekleşen Elif, bir hafta yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Daha sonra normal odaya alınan minik bebek, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine geçtiğimiz ay taburcu edilerek evine gönderildi.

AİLESİ KONTROLE GETİRDİ

Minik Elif, karaciğer nakli sonrası anne ve babası tarafından kontrole getirildi. Organ Nakli Merkezi'nde çalışanların yoğun sevgi gösterdiği minik Elif, etrafına gülücükler saçtı. Merkez girişinde kucağına aldıkları Elif'le oynayan sağlık çalışanları, kontrolünü de dikkatli şekilde yaptı. Kan alırken Elif'i ağlatmamak için oyunlar oynayan çalışanlar, sağlığının iyiye gitmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen 35 yaşındaki baba Ahmet Orhan, küçük kızının nakil sonrası her geçen gün iyileştiğini belirterek doktorlara teşekkür etti.

ELİF BEBEK KİLO ALMAYA BAŞLADI

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof.Dr. Gürkan Öztürk, ameliyatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçen bebeğin genel durumunun çok iyi olduğunu ve kilo almaya başladığını söyledi. Karaciğer fonksiyonlarının da iyi olduğunu ifade eden Öztürk, Haftalık takipleri önce 15 güne şimdi bir ay olarak düzenledik. Bebeğin genel durumu çok iyi. Bu tür bebeklerde gelişme bozukluğu görülüyor. Elif bebeğin bu sorunu da düzelmeye başladı. Bu durumun uzun süre devam etmesini umut ediyoruz. Bu tarz hastaların uzun süre ilaç kullanması gerekiyor. Bazı durumlarda vücut ilacı tölore edebiliyor. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bebeği takibimiz devam ediyor dedi.

Kaynak: DHA