Erzurum 'durakta matematik projesi' erzurum'da başladı

01.11.2019 09:49

'Durakta Matematik Projesi' Erzurum'da başladı

Osmaniye'nin Karacaoğlan Ortaokulu matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği 'Durakta Matematik' projesi Erzurum'da uygulamaya konuldu. Polis Amca ve Kazım Yurdalan İlkokulu sınıf öğretmenleri ve öğrencileri duraklara afişler astı. Öğretmen ve öğrenciler amaçlarının sadece öğrenciler değil velilere de matematiği sevdirmek olduğunu söyledi.

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Polis Amca ve Kazım Yurdalan İlkokulları tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki otobüs duramlarına herkesin kolayca öğrenmesi iin karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yeraldığı afişler asıldı. Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun katıldığı programda ilkokul öğrencileri de ellerindeki afişlerle matematiğin korkulacak bir ders olmadığını anlattı. '7'den 77'ye Matematik', 'Fobiniz Değil, Hobiniz Olsun Matematik', 'Matematiği Çok Seviyoruz', 'Otoüs Beklerken Matematik Öğreneceğiz' yazılı dövizler taşıyan öğrenciler Velilelere sesleniyoruz, sakın çocuklarına matematik kötü ders demesinlen. Metametik eğlenceli ve öğretici bir derstir dediler.

Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, öğrenim hayatı boyunca matematik korkusu olmadığını söyledi. Coşğun, Çocukların matematiği sevmesi için duraklara afişler asıyoruz. İnşallah afişlerle çocukların matematiğe ilgisi artacak dedi.

Kazım Yurdalan İlkokulu sınıf öğretmeni Esra Aksoy, Osmaniye Karacaoğlan matematik öğretmeni Mukaddes Karip'in başlattığı projeye ortak olduklarını söyledi. Aksoy, Matematik biraz korkulu rüya gibi gözüküyor, toplumda böyle bir genel anlayış var. 'Matematik yapamam', 'zor gibi' ön yargıları kırmak istiyoruz diye konuştu.

Polis Amca İlkokulu öğretmeni Serap Mutlu, Projemizin Erzurum ayağını üstlendik. Afişleri duraklara asıyoruz. Metamatiği fobi halinden çıkarıp hobi haleine getirmek istiyoruz. Matematik öğrenciler için sıkıntılı ders, herkesin korkusu var. Bu projeyle durakta otobüs beklerken çocuklar telefonla uğraşacaklarına afişten görecekleri terim ve işlemleri okumaları faydalı olabilir dedi.

Projede görev alan Polis Amca İlkolu öğretmenlerinden Murat Keleş ise toplum nezdindeki olumsuz yargı sebebiyle amaçlarının sadece öğrenciler olmadığını velilere de ulaşmak istediklerini söyledi. Keleş, okulda öğrencilere matematiği sevdirmek için çalıştıklarını 'Durakta Matematik Projesi'yle de velileri bilinçlendireceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA