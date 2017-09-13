Erzurum'daki "Yasa Dışı Dinleme" Davası
Erzurum'da, "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20...
Erzurum'da, "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan Altıntaş, Yücel Bilgiç ve Serdar Doğan bağlı bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Diğer sanıkların gelmediği duruşmada, sanık avukatları hazır bulundu.
Sanık Bilgiç, talep ettiği bazı belgeleri aldıktan sonra savunma yapacağını belirtti.
Sanık Doğan da savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve ByLock programını kullanmadığını ileri sürdü.
Bank Asya ile bağı ve ekonomik ilişkisi olmadığını belirten Doğan, "Tespit tutanağında belirtilen IMEI numarası ile teslim ettiğim telefonun farklı olduğu, bunu değiştirdiğim yönünde bir tutanak olup bu kesinlikle doğru değildir. O sıralarda kullandığım cep telefonunu verdim, ne değiştirmem ne de başka bir işlem yapma gibi bir hareketim söz konusu olmadı." dedi.
Sanık Altıntaş'ın avukatı Meral Ergin, savunmasında, müvekkilinin yapı ile hayatının hiçbir döneminde bir araya gelmediğini ileri sürdü.
Ergin, müvekkilinin mesleğin ilk aşamasında iki dinleme evrakına paraf atmasından kaynaklı olarak olayların başına geldiğini savunarak, "Kendisi o tarihe kadar bir dinleme sürecinde ne yapılması gerektiğini dahi bilmeyen bir kişi konumunda yeni bir polistir. Staj devresini dahi henüz devam ettirmektedir. Bu süreci dahi yargılama sırasında öğrenmiştir." ifadesini kullandı.
Sanık Altıntaş ise savunmasında avukatının beyanlarına iştirak ettiğini ve kaçma durumu olmadığını belirterek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Davanın geçmişi
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yasa dışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık 2014'te Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile emniyet amirleri Serkan Doğan, Soysal Aktürk, Yücel Bilgiç ve eski başkomiser Aslan Kartal gözaltına alınmıştı.
Savcılıkça hazırlanan 162 sayfalık iddianameyle, Uçak ile emniyet amirleri Doğan, Aktürk, Bilgiç ve başkomiser Kartal ile Romanya'da yakalanan Sedat Zavar ile diğer 14 sanık hakkında, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "suç uydurma", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Yargılama aşamasında sanıklardan Serdar Doğan, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Serdar Aydın, Yusuf Çilingir, Serdar Erkan, Cengiz Çiçek, Kenan Kılıç, Aslan Kartal, Yücel Bilgiç, Gürhan Koca ve Hasan Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi.