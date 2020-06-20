Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber

ERZURUM'da, silgi almak için evden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl'ün (9) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber
20.06.2020 08:20 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:23

ERZURUM'da, silgi almak için evden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl'ün (9) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı. Durnagöl, "Tek hatırladığım sadece üzerime doğru bir otomobilin gelmesi. Sürücülerin dikkatli olmasını diliyorum" dedi.

Kaza, 13 Haziran günü saat 14.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Mobese kameralarına yansıyan kazada, Murat Aktaş yönetimindeki 06 BF 3926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla refüje çıktı. Otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen İsmail Hakkı Durnagöl'e çarpıp üzerinden geçti. Ağır yaralanan Durnagöl, 112 Acil ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durnagöl, yoğun bakım ünitesinde 4 gün kaldıktan sonra normal servise alındı.

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİBeyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Durnagöl'ü ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan geçmiş olsun dileklerini iletti. Durnagöl'e tablet hediye eden Başkan Orhan, "İsmail yaşadığı şoku yeni yeni atlatıyor. Bazı şeyleri de hatırlamıyor. Tek hatırladığı silgi almaya giderken üzerine arabanın çıkması. Çok şükür konuşabiliyor ve diyalog kurabiliyor. Bu anlamda sağlık durumun da iyiye gittiğini doktorlarından öğrenince çok sevindik. Görüntüleri izlediğimizde çocuğun hiçbir suçunun olmadığını görüyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur ve aramıza döner" diye konuştu.'ÖNÜMDEKİ TRAFİK TABELASININ ARKASINA SAKLANDIM'Aziziye ilçesinde yaşayan Tuba- Bayram Durnagöl çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Zübeyde Hanım İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl, "Evde ders çalışıyordum. Silgim bitmişti. Kırtasiyeye gitmek için evden çıktım. Orta refüjdeki yaya geçidinde bekliyordum. O sırada bir aracın üzerime doğru geldiğini fark ettim. Korunmak için önümdeki trafik tabelasının arkasına saklandım. Gerisini hatırlamıyorum. Benim sürücülerden isteğim biraz dikkatli olmaları" dedi.'GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMDE KANIM DONDU'Oğlunun üzerinden otomobille geçen sürücü Murat Akkuş'un polis merkezinde verdiği ifadesine göre uyuduğunu iddia eden baba Bayram Durnagöl ise şunları söyledi:

"Sürücü ifadesinde, kendisinin uzun yol şoförü olduğunu, o gün yoldan geldiğini ve kendi otomobilini alarak eve gittiğini söyledi. Uyuduğu için oğluma çarptığını hiç görmemiş. Olayı duyduğumda ve görüntüleri izlediğimde kanım dondu. Çok şükür yoğun bakım servisinden çıktı. Oğlumun sakat kalma ihtimali var. Umarım buradan sapasağlam evimize gideriz. Sürücüden şikayetçi olduk. Çok zor, Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı Haber
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Haber
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Milli Ankara Twitter
Şu an buradasınız: Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 08:34:07. #1.15#
title