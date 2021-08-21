Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor
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Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor

Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde, 16 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde, 16 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde selin bastığı yapımı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, zaman zaman bölgede etkili olan yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Çalışmalara, çevre illerden AFAD ekiplerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek veriyor.

Ekipler, yaklaşık 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su ve balçık yığınlarını tahliye edip çıkarılan çamuru titizlikle kontrol ediyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle tünelde biriken suyu da tahliye etmeye çalışan ekipler, tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaştı.

Aksöyek'i bulmak için tüneldeki yoğun su ve oluşan balçığa rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden dalgıçlarla devam ettiren ekipler, arama çalışmalarının 16. gününde, zaman zaman yüksekliği 1 ila 1,5 metreye ulaşan çamurlu suyun bulunduğu yaklaşık 400 metre uzunluğundaki eğimli tünelin yarsını geçti.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 16 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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