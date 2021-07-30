Erzurum'da suyu azalan gölete balıkların ölmemesi için su takviyesi yapıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kuraklık nedeniyle suyu azalan gölete, balıkların ölmemesi için görevlilerce su takviyesi yapıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kuraklık nedeniyle suyu azalan gölete, balıkların ölmemesi için görevlilerce su takviyesi yapıldı.

Toprakkale Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesince bir süre önce tarım arazilerinin sulanması ve hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için yapılan göletin suyu, son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle ciddi oranda azaldı.

Bu nedenle gölete daha önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yavru olarak bırakılan binlerce sazan balığı telef olma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden mahalle muhtarı Gani Eken, yetkililere bilgi verip önlem alınmasını istedi.

Oltu Belediyesinin yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile itfaiye görevlileri, bunun üzerine araçlarla bölgeye getirdikleri suyu hortumlarla gölete aktardı.

Mahalle muhtarı Eken, gazetecilere, gölete su takviyesi yapılmasından mutlu olduklarını belirterek, "Havaların kurak gitmesinden dolayı büyük oranda kuruyan gölette binlerce balık var, adeta can çekişiyorlar. Buradaki balıkları kurtaracağız inşallah. Gölete su takviyesi yapan ekiplere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan