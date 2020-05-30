Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 4 yaralı Son dakika: Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden 5 kişinin de kardeş olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Mermilerin isabet ettiği 5 vatandaşın da kardeş olduğu öğrenildi. Olay, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU Şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Kavgada silahlar konuştu, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi. EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaynak: AA