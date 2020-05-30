Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 4 yaralı
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Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 4 yaralı

Son dakika: Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden 5 kişinin de kardeş olduğu öğrenildi.

30.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:08

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Mermilerin isabet ettiği 5 vatandaşın da kardeş olduğu öğrenildi.

Olay, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Kavgada silahlar konuştu, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
BATUBEY: Kara kafa fantazisi
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CAN DEP: ALLAH belanizi versin hic bos bir sey uğruna beş can feda edilirmi ya..cehalet cehalet cehalet..
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AHMET: KORONANIN ETKİSİ DE VAR.
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