Erzurum'da sebze yetiştiriciliğine kadın eli değecek

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından sebze yetiştiriciliği konusunda ortaklaşa proje gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından sebze yetiştiriciliği konusunda ortaklaşa proje gerçekleştirildi.

"Erzurum'da Ürün Deseni Çeşitliliğinin Artırılması, Brokoli ve Karnabahar Üretiminin Yaygınlaştırılması" isimli proje kapsamında 25-26 Mayıs tarihlerinde Aziziye, Pasinler ve Yakutiye İlçelerinden 26 kadın çiftçiye pandemi kuralları çerçevesinde sebze yetiştiriciliği konusunda yüz yüze eğitim verildi.

Projenin eğitim düzenleme kurulunda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcısı Atilla Keskin ve Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy yer alırken, eğitimler Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde verildi.

Erzincan Bahçe Kültürü Araştırma Enstitüsü Yüksek Mühendisleri tarafından çiftçi kadınlara verilen eğitimde, brokoli, brüksel lahanası ve karnabahar yetiştiriciliği ile hastalıkları ve zararları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin son gününde kursiyerleri ziyaret eden Erzurum İl Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy kadın çiftçilere katılım belgelerini takdim etti.

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde kursiyerlere 15 bin 616 brokoli, 13 bin 56 karnabahar ve 3 bin 72 brüksel lahanası fidesi olmak üzere toplam 31 bin 744 adet sebze fidesi dağıtılarak fide dikimleri gerçekleştirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı