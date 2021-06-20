Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu
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Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu

Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu
Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus - Haberler | Güncel

Erzurumda'da çaşır toplamak için dağa çıkan 58 yaşındaki adamdan haber alamayan ailesi ekiplere haber verdi. Ekiplerin araması sonucu bölgede paramparça olmuş bir erkek cesedi bulundu. Ayı ya da başka bir yırtıcı tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin, kayıp adama ait olup olmadığı otopsi sonunda belli olacak.

Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde, anne ve babasıyla yaşayan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz, 25 Mayıs'ta çaşır (maydanozgiller ailesinden bir bitki) toplamak için dağlık araziye gitti. Korkmaz'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD DEVREYE GİRDİ

Çevrede yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmayınca çalışmalara katılan AFAD ekibi de Korkmaz'ı bulabilmek için jandarmayla birlikte yoğun çaba sarf etti. Aramalarını dronla ile de sürdüren ekipler, sabah saatlerinde dağlık alanda önce Korkmaz'ın kıyafetlerini buldu, daha sonra da aynı bölgede, ayı veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.

CANSIZ BEDEN TANINMAZ HALDE

Savcının olay yeri incelemesinin ardından, tanınmaz haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Otopsi sonucunda, cesedin Korkmaz'a ait olup olmadığı belirlenecek.

Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu
Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu
Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu
Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu
Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu
Dağa çıktıktan sonra haber alınmayan adamı arayan ekipler, parçalanmış bir erkek cesedi buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus

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