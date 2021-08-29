Son dakika 3. sayfa: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberler: - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

- Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre dün akşam 23.00 sıralarında Oltu Ballıca köyü kavşağında Aras Kurt idaresindeki motosiklet ile Y.Y. yönetimindeki 06 BG 9881 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aras Kurt motosiklet ile metrelerce sürüklendi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda ekip yönlendirildi. sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 31 yaşında ki Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt'un cenazesi kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsinin ardından Oltu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın